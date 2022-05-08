عدد من القيادات العسكرية وضباط القوات المُسلحة يهنئون القائد العام بمناسبة حلول عيد الفطر المُبارك

التقى عدد من القيادات العسكرية المتمثلة في رئيس الأركان العامة، ورئيس أركان القوات البرية، ورئيس أركان القوات البحرية ورئيس أركان القوات الجوية، ورئيس هيئة السيطرة، ورئيس التفتيش العام، وآمر اللواء 106 مجحفل، وآمر غرفة عمليات الكرامة الرئيسية، وآمر الشرطة العسكرية، وضباط القوات المُسلحة، السبت، القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر في مقرّ القيادة بالرجمة لتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المُبارك.

وكان القائد العام للقوات المُسلحة، قد شارك شباب مدينة بنغازي وضواحيها فرحتهم بمُناسبة حلول عيد الفطر المُبارك.

القائد العام، هنأ الشباب خلال حضوره تجمع شباب بنغازي بالزي الوطني، الذي أقيم أمام ضريح شيخ الشهداء عمر المختار وسط مدينة بنغازي، بحضور حشد كبير من شباب المدينة .