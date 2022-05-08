“خارجية” المنقوش: ندين بشدة الهجوم الإرهابي في سيناء

أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء فى جمهورية مصر العربية.

وأكدت الوزارة في بيان عن وقوف ليبيا التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ودعم ومساندة جهودها في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية الخطيرة، وقدمت خالص العزاء والمواساة للشعب المصري الشقيق.

وكان المتحدث العسكري للجيش المصري أعلن إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، مؤكدا استمرار مطاردة التكفيريين في سيناء.