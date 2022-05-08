بلدية سرت تستكمل صكوك الدفعة الثانية من تعويضات ثورة 17 فبراير لسكان محلة الرباط

باشرت بلدية سرت، السبت، في استكمال إجراءات صرف صكوك الدفعة الثانية من تعويضات حرب 2011 لمستحقيها من سكان محلة الرباط حي 1000 وحدة سكنية.

وقالت البلدية، إن عميد بلدية سرت مختار المعداني وبحضور المراقب المالي يباشر في استكمال إجراءات صرف.صكوك الدفعة الثانية لمستحقيها من سكان محلة الرباط حي 1000 وحدة سكنية.

وأشارت إلى أن عملية تسليم الصكوك ستنتهي بشكل نهائي هذا الأسبوع.

وكانت البلدية قد دعت، يوم 28 أبريل الماضي، سكان الحي الواردة أسمائهم في كشوفات التعويضات للحضور. إلى مقر البلدية لتسليم الصكوك المصرفية الدفعة الثانية.

وقالت البلدية، إن الكشوفات تمت مراجعتها من ديوان المحاسبة فرع سرت، مشيرة إلى أن الكشوفات ستتوالى يوميا إلى حين الانتهاء منها. وشددت البلدية، على أنه لن يعتد إلا بالحضور الشخصي وبالمستندات الرسمية.