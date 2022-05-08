جنائي الهلال النفطي يضبط مصريًا يتاجر بالمخدرات وحبوب الهلوسة في أجدابيا

العنوان – أجدابيا

كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن البحث الجنائي الهلال النفطي ضبط تاجر مخدرات وحبوب هلوسة في مدينة أجدابيا.

وأوضحت الإدارة أن عملية القبض جاءت بعد وقوع مروج مخدرات مصري الجنسية في قبضة رجال قسم التحريات بالإدارة العامة فرع الهلال النفطي.

وأشارت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن المتهم مصري الجنسية اعترف على المصدر الذي يجلب له تلك الآفة.

وأكدت أنه بعد معرفة المصدر وإجراء تحريات عليه وتحديد أماكن تواجده ضبط المشتبه فيه بواسطة كمين نصبه له أعضاء القسم متلبسا بكمية من حبوب الهلوسة و مخدر الحشيش.