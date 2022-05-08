الفطيسي: استقلت من النواب احترامآ لرغبة 2.8 مليون ناخب ينتظرون انتخاب سلطة تشريعية جديدة

أعلن النائب عن مدينة زليتن، عبدالغني الفطيسي، أمس السبت، تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب، اعتراضًا على على ما وصفه بـ«القصور» في أداء المجلس وخص بالذكر «استفراد رئاسة المجلس بإصدار القوانين والقرارات».

جاء ذلك في بيان قال فيه الفطيسي ، إن استقالته جاءت بعد مشاورات مع الناخبين، ولقناعته بأن استمراره في مجلس النواب «لا يسهم بأي شكل من الأشكال في تأدية المهمة التي انتخب من أجلها»، معتبرآ أن هذه الاستقالة تعكس «احترامه لرغبة 2.8 مليون ناخب ينتظرون انتخاب سلطة تشريعية جديدة».

كما انتقد ما وصفه بـ«القصور» في أداء مجلس النواب، و«عدم احترامه النصوص الدستورية، واللائحة الداخلية المنظمة لعمله»، وخص بالذكر «استفراد رئاسة المجلس بإصدار القوانين والقرارات مصادرة بذلك إرادة النواب الممثلين للشعب»، وذلك «تزامنا مع استمرار إقفال الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا».

ويذكر أن النائب المستقيل قد دعا الناخبين والناشطين السياسيين بمدينة زليتن إلى حضور لقاء في 31 مارس الماضي بأحد فنادق المدينة لمناقشة التعديل الدستوري وتكليف حكومة جديدة، والتشاور في جدوى استمراره كعضو بمجلس نواب في ظل استمرار «إقفال الدائرة الدستورية و عدم التزام رئاسة المجلس باللائحة الداخلية والنصوص الدستورية».