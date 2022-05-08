البيوضي: تمرير الميزانية لحكومة باشاغا إعلان عودة الانقسام السياسي والمؤسساتي

العنوان – مصراتة

اعتبر المرشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي أن تمرير الميزانية لصالح الحكومة الليبية في سرت إعلاناً رسمياً لعودة الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا.

وحذر البيوضي في منشور على صفحته الشخصية فيسبوك من عودة الصدام العسكري المسلح في البلاد.

وأضاف ، أن كل مبررات الصراع مع الدبيبة كانت مصطنعة، والهدف المستتر هو البحث عن المغنم نظراً لحجم الميزانية وآليات تبويبها.

وأكد البيوضي أن سبل معالجة أزمة السلطة التنفيذية لن تتم الا بخيارين، إما عن طريق سلطتين وكل منهما تعمل في نطاقهما مع وضع آلية موحدة لإدارة وتنظيم الانتخابات من خلال وزارتي الداخلية حصراً.

وأفاد أن الخيار الثاني تشكيل سلطة تنفيذية جديدة عبر حكومة مصغرة لتنفيذ الانتخابات خلال 6 أشهر، وكل أعضائها لا يشاركون في العملية السياسية القادمة بأي مسؤولية مهما كانت صغيرة.

وأشار المرشح للانتخابات الرئاسية إلى أن البلاد أمام مشروع زيادة الافتراس والفساد حيث تغيب ضوابط الرقابة.

دعا لتشكيل لجنة لإدارة الموارد من الأجهزة الرقابية، وبعضوية المصرف المركزي تختص بترشيد الإنفاق الحكومي للمرتبات والنفقات التسييرية.