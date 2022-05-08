لمعالجة الانسداد السياسي..النايض: ناقشت مع نورلاند بعض بنود مبادرتي

العنوان – تونس

قال رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، إنه ناقش مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بعضا من بنود المبادرة التي أعلن عنها.

وأضاف النايض أنهما شددا على أهمّيّة إدارة الإيرادات النفطية بنزاهة وشفافية وعدالة، واستئناف إنتاج النفط بطريقة تخدم كلّ اللّيبيّين والاقتصاد العالمي.

وأوضح رئيس تكتل إحياء ليبيا أنه تم التأكيد على أهمّية تحديد موعد الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة بشكل عاجل.

وأفاد النايض أن سبب مساواة المبادرة بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، أن كلا الحكومتين لديهما قوى على الأرض.

وكان النايض أعلن عن المبادرة الجمعة تتضمن 10 نقاط، تهدف إلى معالجة الانسداد والاحتقان السياسي الحالي، الذي يُهدّد الشّعب اللّيبي في وحدة وطنه، بل في وجوده، ومنعاً لاستخدام العنف في حلّ النّزاعات الحاليّة.