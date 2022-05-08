المعداني: استكمال صكوك الدفعة الثانية من تعويضات “حرب 2011” لسكان محلة الرباط

باشرت بلدية سرت، أمس السبت، في استكمال إجراءات صرف صكوك الدفعة الثانية من تعويضات “حرب 2011” لمستحقيها من سكان محلة الرباط حي 1000 وحدة سكنية

وذكرت البلدية، إن عميد سرت ” مختار المعداني ” وبحضور المراقب المالي يباشر في استكمال إجراءات صرف صكوك الدفعة الثانية لمستحقيها من سكان محلة الرباط حي 1000 وحدة سكنية.

كما أشارت إلى أن عملية تسليم الصكوك ستنتهي بشكل نهائي هذا الأسبوع

ويذكر أن بلدية سرت كانت قد دعت، يوم 28 أبريل الماضي، سكان الحي الواردة أسمائهم في كشوفات التعويضات للحضور. إلى مقر البلدية لتسليم الصكوك المصرفية الدفعة الثانية.

مؤكدة ، إن الكشوفات تمت مراجعتها من ديوان المحاسبة فرع سرت، كما أشارت إلى أن الكشوفات ستتوالى يوميا إلى حين الانتهاء منها. وشددت البلدية، على أنه لن يعتد الصرف إلا بالحضور الشخصي