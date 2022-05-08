ليبيا الان

المعداني: استكمال صكوك الدفعة الثانية من تعويضات “حرب 2011” لسكان محلة الرباط

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

باشرت بلدية سرت، أمس السبت، في استكمال إجراءات صرف صكوك الدفعة الثانية من تعويضات “حرب 2011” لمستحقيها من سكان محلة الرباط حي 1000 وحدة سكنية

 وذكرت البلدية، إن عميد سرت ” مختار المعداني ” وبحضور المراقب المالي يباشر في استكمال إجراءات صرف صكوك الدفعة الثانية لمستحقيها من سكان محلة الرباط حي 1000 وحدة سكنية.

 كما أشارت إلى أن عملية تسليم الصكوك ستنتهي بشكل نهائي هذا الأسبوع

ويذكر أن بلدية سرت كانت قد دعت، يوم 28 أبريل الماضي، سكان الحي الواردة أسمائهم في كشوفات التعويضات للحضور. إلى مقر البلدية لتسليم الصكوك المصرفية الدفعة الثانية.

 مؤكدة ، إن الكشوفات تمت مراجعتها من ديوان المحاسبة فرع سرت، كما أشارت إلى أن الكشوفات ستتوالى يوميا إلى حين الانتهاء منها. وشددت البلدية، على أنه لن يعتد الصرف إلا بالحضور الشخصي

الوسوم

المعداني بلدية سرت صكوك الدفعة الثانية مختار المعداني

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك