حكومة الوحدة الوطنية تدين الهجوم على محطة رفع مياه شرق قناة السويس

دانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه شرق قناة السويس في مصر.

وأكد بيان صادر عن الوزارة «وقوف دولة ليبيا التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وتدعم وتساند جهودها في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية الخطيرة، ونقدم خالص العزاء والمواساة للشعب المصري الشقيق».

إحباط هجوم على نقطة رفع مياه شرق قناة السويس

ويوم السبت، أفاد بيان صادر عن الجيش المصري، «أن مجموعة من العناصر التكفيرية هاجمت نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة العمل في النقطة؛ ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجارٍ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء».

جاء ذلك بحسب ما ذكره، الناطق العسكري الرسمي للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك». وأشار الناطق بحسب البيان إلى أن «القوات المسلحة أكدت استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره».