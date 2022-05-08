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الأرصاد: طقس ربيعي معتدل نسبيا على أغلب مناطق البلاد

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا ربيعيًا معتدلًا نسبيًا على أغلب مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة
حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 20 و26 درجة مئوية. 

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد-الواحات-مراده
حالة السماء: تتكاثر السحب مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة.
الرياح: شمالية غربية، فشمالية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 20 و25 درجة مئوية، وتصل هذا اليوم على جالو والجغبوب إلى 32 درجة مئوية. 

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر السحب يوم الثلاثاء على بعض المناطق.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيًا على السرير وتازربو إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية.

الأرصاد: طقس ربيعي معتدل نسبيا على أغلب مناطق البلاد

الأرصاد: طقس ربيعي معتدل نسبيا على أغلب مناطق البلاد

الأرصاد: طقس ربيعي معتدل نسبيا على أغلب مناطق البلاد

الأرصاد: طقس ربيعي معتدل نسبيا على أغلب مناطق البلاد

الأرصاد: طقس ربيعي معتدل نسبيا على أغلب مناطق البلاد

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بوابة الوسط

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