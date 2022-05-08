الأرصاد: طقس ربيعي معتدل نسبيا على أغلب مناطق البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا ربيعيًا معتدلًا نسبيًا على أغلب مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 20 و26 درجة مئوية.

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد-الواحات-مراده

حالة السماء: تتكاثر السحب مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح: شمالية غربية، فشمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 20 و25 درجة مئوية، وتصل هذا اليوم على جالو والجغبوب إلى 32 درجة مئوية.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر السحب يوم الثلاثاء على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.