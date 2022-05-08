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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 08 مايو 2022

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 08 مايو 2022.
ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس ربيعي معتدل نسبيا على أغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :
حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(20-26)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: تتكاثر السحب مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (20-25)مْ، وتصل هذا اليوم على جالو والجغبوب إلى ( 32 ) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب ، تتكاثر السحب يوم الثلاثاء على بعض المناطق .
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30-34)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً.
الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً على السرير وتازربو إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35- 38)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:53)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:12).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 المدن الليبية الجوية 2022- الجوية الغد درجة الحرارة تتكاثر السماء طقس 23 الحرارة العظمی (م(اليوم) الحرارة الصغر (م(اليو 23 21 تتكاثر السماء السماء 16 24 زواره صبراته 21 20 22 14 13 طرابلس السماء قليلة نالوت السماء احتمال 23 23 24 26 26 26 28 الزنتان السماء 25 السماء قليلة 20 20 20 20 32 احتمال یتی السماء السماء 21 21 السماء ی إلى قليلة قليلة صافية اله قليلة السماء صافية إلى السما صافيا قليلة غدامس أوبارى 35 34 35 38 38 مرزق السماء السماء 25 25 31 35 37 37 تكاثر تكاثر السحب 25 السرير 26‏'‏

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأحد 2022-05-08 F-270-001 أيام جوية الجوية ربيعي معتدل نسبيا على أغلب مناطق ليبيا. المطر. احتمال سقوط ملخصعام تتكاثر أحياناً قليلة والجغبوب سقوط أمطار تتكاثر السحب شمالية حالة :السماء السماء صافية قلبلة السحب تتكاثر السحب يوم الثلاثاء على بعض المناطق. الرياح شمالية غربية شمالية خفيفة درجات السرير وتازربو إلى شمالية غربية فشمالية شرقية تدريجياً مدينة ابلس الساعة)35:91 الساعة (06:12) حالة :السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً :الرياح: جنوبية شرقية خفيفة معتدلة السر درجات القصوى مابين53 38( ليوم الثلاثاء المكلف. رئيس قسم النشر مراجعة م/عبد/ اعداد:مناصر محمد محمد اشتيو‏'‏

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