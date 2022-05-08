طقس معتدل نسبياً على مناطق الشمال الغربي | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة .

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الأجواء رياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أغلب مناطق الشمال الشرقي هذا اليوم. بينما يبقى الطقس معتدل نسبياً على مناطق الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة،السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(24-29)مْ ،.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تتحول تدريجيا إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-32)مْ علي اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(27-33)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو، السماء صافية إلى قليلة السحب. الرياح: جنوبية شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35- 38)مْ.