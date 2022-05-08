وزير النفط: أزمة تلوث البنزين محدودة في بعض المحطات

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، أن أزمة تلوث البنزين محدودة النطاق في بعض المحطات.

وأكد عون لمنصة “حكومتنا” أن النائب العام فتح التحقيق بشأن الأزمة وأنهم في انتظار النتائج لاتخاذ الإجراءات حيالها، مشيرا إلى أنه لا يمكن اتهام أي جهة حتى تظهر نتائج التحقيق.

وكان مدير مكتب إعلام شركة البريقة بالمنطقة الشرقية عادل بن دردف، قال لبوابة افريقيا الاخبارية، إن الشركة تؤكد سلامة إجراءاتها الرسمية فنياً وقانونياً، وانها تنفي أي اتهام بوجود وقود ملوث.

وأضاف أن ” الشركة تفتح أبوابها لكافة الجهات الرقابية لإجراء الفحوصات اللازمة على الوقود أثناء عمليات التشغيل“.

وكان عدد من المواطنين تداولوا عبر صفحات التواصل الاجتماعي حدوث اعطال في مركباتهم الالية التى تعمل بالبنزين في مدينة بنغازي، مرجعين السبب إلى تزودهم بوقود يحمل شوائب تلحق الضرر بالمحرك.