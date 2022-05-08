الغصري: أنا من أطلقت اسم عملية البنيان المرصوص ضد داعش

قال المتحدث باسم عملية “البنيان المرصوص”، محمد الغصري، في ذكرى انطلاق العملية، إنهم أعطوا درسا بطوليا للجميع، وإنه من أطلق عليها اسم “البنيان المرصوص” لأنها كانت تجسيد حقيقي لبطولات الجيش.

أضاف في تصريحات صحفية: “كان أملنا كبير بأن تكون تلك العملية الطريق لتوحيد البلاد، بحيث أنه لن يدعم أي من الليبيين تنظيم داعش الإرهابي، لكن ما حدث عكس ما توقعنا”.

وواصل: “24 مدينة أو أكثر حاربوا معنا داعش وقدموا شهداء، ولكن بعد ذلك انقلب الكثير منهم على بعضهم البعض، و بعد سنوات من العملية أصبحنا كليبيين في حروب طاحنة مع بعضنا البعض”.