أمطار متفرقة اليوم.. والارصاد توضح توقعات الطقس حتى نهاية الاسبوع

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 01/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد طقس ربيعي معتدل نسبياً على أغلب مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة على مناطق الشمال تتراوح مابين ( 20 – 25 ) مْ، وتكون على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 30 – 37 ) مْ.

وتتكاثر السحب من حين لإخر على أغلب مناطق الشمال ( خاصةً دواخل الشمال الغربي ) مع أحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، وكذلك تشمل الإحتمالية بعض مناطق الوسط والجنوب.

ومن المتوقع بمشيئة الله أن تبقى هذه الأجواء حتى نهاية هذا الأسبوع. والله اعلـــم.