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أمطار متفرقة اليوم.. والارصاد توضح توقعات الطقس حتى نهاية الاسبوع

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 01/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد طقس ربيعي معتدل نسبياً على أغلب مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة على مناطق الشمال تتراوح مابين ( 20 – 25 ) مْ، وتكون على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 30 – 37 ) مْ.

وتتكاثر السحب من حين لإخر على أغلب مناطق الشمال ( خاصةً دواخل الشمال الغربي ) مع أحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، وكذلك تشمل الإحتمالية بعض مناطق الوسط والجنوب.

ومن المتوقع بمشيئة الله أن تبقى هذه الأجواء حتى نهاية هذا الأسبوع. والله اعلـــم.

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