عقيل: لن تقوم ليبيا إذا لم يحسم الصراع على شرعية السلاح

أكد المحلل السياسي، عز الدين عقيل، أنه لن تقوم لليبيا قائمة إذا لم يحسم الصراع على شرعية السلاح.

وقال عقيل في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مشكلتنا المركزيه أمنية، وجوهرها الصراع على شرعية السلاح، فهو في الشرق عسكري مركزي، وفي الغرب مليشيوي متوازي متنافس، وفي الجنوب قبلي متوازن، وبذلك يصبح السلاح على مستوى ليبيا برمتها سلاح متوازي متنافس، وتصبح البلاد ضحية حقيقيه لصراع حقيقي على شرعية السلاح”.

وأضاف “مجموع السلاح الأقوى والأساسي في ليبيا هو سلاح غير سياسي، بل هو سلاح أمي – صايع، لا يفرق جل قادته وحامليه بين الألف والخيارة، لذا قُدِّر لهذا السلاح أن يكون سلاح مأجوربنظام مسدس أو بندقيه للإيجار”.

وتابع “الخلاصة أنه لن تقوم لليبيا قائمة ما لم يحسم الصراع على شرعية السلاح، بيد أن أشد عقبه كأداء أمام حسم هذا الاستحقاق الجوهري والمركزي، هى رفض واشنطن ولندن قطعيا لمجرد الحديث بشأن حسم شرعية السلاح، وحتى يفروا بهذا الاستحقاق الجوهري إلى المجهول ويضمنوا لهذا الفرار تحقيق استمرار توالد الفوضى”.

واستطدر “استبدلوا الآليات المُجربة والناجعة والناجحة بحسم الصراع على شرعية السلاح بعشرات الحروب الأهليه، بفرض أفشل مسار شهده تاريخ النزاعات المسلحهة حتى اليوم، وأشدها ضعفا وعقما وتناقضا ومضيعة لوقت شعب من الشعوب التي عاشت ويلات النزاعات المسلحة وهو مسار لجنة العشرة التي ولدت ميتة ولن تلد شيئا، لأن الأموات حتما لا يلدون ولا يتوالدون”.