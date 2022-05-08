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الأرصاد: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على سواحل البلاد

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على سواحل البلاد.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• البحر خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 و1 متر.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال بسيط لهطول مطار خفيفة على ساحل سرت نهار اليوم.
• الرياح شمالية شرقية على ساحل سرت، بينما تكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 5 و10 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة
• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2 متر.
• الرياح غربية على ساحل شحات، وتكون شمالية غربية إلى بحرية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.

الأرصاد: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على سواحل البلاد

الأرصاد: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على سواحل البلاد

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بوابة الوسط

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