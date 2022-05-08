الأرصاد: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على سواحل البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على سواحل البلاد.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• البحر خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 و1 متر.

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال بسيط لهطول مطار خفيفة على ساحل سرت نهار اليوم.

• الرياح شمالية شرقية على ساحل سرت، بينما تكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 5 و10 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.