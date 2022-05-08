الأرصاد: أجواء ربيعية معتدلة على أغلب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الطقس الذي سيكون ربيعياً على أغلب مناطق ليبيا، خلال الأيام الثلاثة المقبلة بدءاً من الأحد.

وأشار المركز إلى أن حالة السماء في المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة جبل نفوسة ستكون قليلة السحب، تتكاثر أحياناً، مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع درجات حرارة قصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين 20-26مْ.

وفي مناطق الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومراده تتكاثر السحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، ورياح شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين 20-25 مْ، وتصل على جالو والجغبوب إلى 32مْ، بينما تكون حالة السماء في الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر السحب يوم الثلاثاء على بعض المناطق مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات حرارة قصوى تتراوح ما بين 30-34مْ.

وتستقر حالة الأجواء في الكفرة السرير وتازربو مع سماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً، ورياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً على السرير وتازربو إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.

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