الوطني للأرصاد الجوية: طقس ربيعي معتدل نسبياً على أغلب مناطق ليبيا

طرابلس 08 مايو 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم.

الملخص العام

طقس ربيعي معتدل نسبياً على أغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً، مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(20-26)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: تتكاثر السحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق، مابين (20-25)مْ، وتصل هذا اليوم على جالو والجغبوب إلى ( 32 ) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب ، تتكاثر السحب يوم الثلاثاء على بعض المناطق .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30-34)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً، على السرير وتازربو إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35- 38)مْ. (وال _ طرابلس) ف و

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