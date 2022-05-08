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الساعدي: بفضل نصائح سماحة المفتي استفاق الكثير فلله درّه

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال سامي الساعدي، أمين عام البحوث بدار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، إنه لم ير قط مثل “سماحة المفتي” في نصح السياسيين، وأضاف: “قد تحمل في سبيل ذلك الكثير، رغم الكيد والخطر وحملات التشويه المأجور منها والمتبرع” وفق قوله.

أضاف على فيسبوك: “لكن بفضل الله ثم بثباته واستمراره في النصح والبيان لأكثر مِن عقدٍ من الزمان (على الأقل) استفاق الكثير وانتبه الجم الغفير، وإن ثباته لدرسٌ بليغ لنا جميعًا نحن الذين نتأثر بتلك المؤثرات، فلله دره وعلى الله أجره، فحفظ الله شيخنا المفتي ومتعه بالصحة والعافية” على حد تعبيره.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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