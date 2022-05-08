أسعار العملات الدولية بالسوق الرسمية بعد العودة من إجازة العيد

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأحد، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، مقارنة بتعاملات 28 أبريل الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار عند 4.79 دينار اليوم الأحد، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع اليورو 3 قروش، مسجلًا 5.06 دينار مقابل 5.03 دينار في 28 أبريل، في حين هبط الجنيه الاسترليني إلى5.92 دينار مقابل 5.99 دينار قبل إجازة العيد، بفارق 7 قروش.

العملات العربية في السوق الرسمية

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، في حين ارتفع سعر الدينار التونسي قرشًا ليباع بـ1.55 دينار مقابل 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.32 دينار، في حين تراجع اليوان الصيني إلى 0.71 دينار مقابل 0.72 دينار.