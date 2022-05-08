الأزمة الليبية محور اللقاء الأول بين بايدن ودراجي في البيت الأبيض

أفادت مصادر حكومية رسمية في إيطاليا، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى الولايات المتحدة في العاشر من مايو المقبل، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشارت المصادر إلى أن تطورات الأزمة الليبية ستكون على رأس المباحثات التي سيجريها دراجي خلال زيارته الأولى كرئيس للحكومة الإيطالية للبيت الأبيض، كما سيتطرق اللقاء لبحث تطورات الوضع في أوكرانيا، بالإضافة إلى بحث قضايا أمنية واقتصادية، ومكافحة التغير المناخي.

ويأتي اللقاء المرتقب بين الزعيمين في ظل الاستعدادات لتنظيم قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وقمة حلف شمال الأطلسي الناتو في يونيو المقبل بولاية بافاريا الألمانية، والعاصمة الإسبانية مدريد.

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