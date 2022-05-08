العكروت: احذروا غضبة أهالي الجنوب وبادلوهم العطاء وإلا فالقادم سيء

حذر سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، محمد العكروت، من غضب أهالي الجنوب، وقال إن أهل الجنوب طيبيين وكيوت وحلوين وصبورين، وقد أصبح ذلك قصة سمجة واستهزاء وسخرية وتحقير لأهل الجنوب، ولكن ستأتي اللحظة التي ينفضون عنهم الطيبة والسذاجة والبلاهة التي تصفونهم بها .

وأضاف العكروت على “فيسبوك”: أهل الجنوب ينقلون لكم خيرات منطقتهم برضا وصبر، فلا أقل من أن تحترموا كرامتهم وآدميتهم وتبادلوهم ودًا بودّ واحترامًا باحترام ،لنقم بجردة حساب، ماذا قدمتم وتقدمون للجنوب؟.. لا رحلات جوية، ولا نقل بري، ولا طرق سليمة، ولا غاز ولا وقود، ولا مؤسسات عليها القيمة.

وتابع قائلًا: حتى في الوزارات، نصيبهم وزارات الترضية فقط، واذا تكرمتم عليهم بوزارة فاعلة، تجعلوا مفتاح التحكم في أيديكم .. ماذا تفيدون الجنوب؟ لا شيء، فالذي يذهب للجنوب كله من إنتاج دول أخرى، وما أنتم الاّ معبر وممر وترانزيت، لذلك انتم لا تعطوا للجنوب شيئا تتفضلون به عليه، والجنوب يمكنه الاستغناء عنكم، ولكنكم لا تستطيعون ولا تطيقون الاستغناء عن الجنوب.

واختتم قائلًا: لقد بلغت القلوب الحناجر وبلغ السيلُ الزُبى، فإمّا أن تبادلوا الجنوب احتراماً باحترام وعطاءً بعطاء، وإمّا أبشروا بالقادم السيء، فالحليم إذا غضب، تتساوى عنده الألوان.