التواتي: إطلاق لفظ «المثلية» على «الشذوذ» تضليل متعمد

أكد الطبيب الجراح، عامر التواتي، أن كل شيء في هذه الحياة يحتكم إلى قاعدة ولكل قاعدة شذوذ وهذه بديهية أو مسلمة علمية.

وقال التواتي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “العلاقات الجنسية البشرية الطبيعية هي علاقة بين رجل وامرأة قد تكون قانونية هنا أو هناك وقد تكون غير قانونية هناك أو هنا وفقا للمجتمع ومرجعياته الأخلاقية بما في ذلك الدين، إلا أنها علاقه طبيعية في نهاية المطاف”.

وأضاف “أي علاقة خارج هذه القاعدة هي علاقة شاذة وهذا الشذوذ له أسباب عديدة منها النفسي والفسيولوجي وغيرها وتعتبر حالة مرضية وهي موجودة في كل المجتمعات وعلى مر التاريخ البشري”.

وتابع “إطلاق مصطلح «مثلية» على العلاقات الشاذة هو تضليل مقصود والقصد منه هو تخفيف وطأة المصطلح الحقيقي لها وتبرير هذه الممارسة الشاذة من أجل شرعنتها بدل من معالجتها باعتبارها حالة مرضية خارجة عن القاعدة وعن الناموس الطبيعي، لهذا يجب تسمية الأشياء بمسمياتها ويجب وصفها بتعريفها الحقيقي وهو شذوذ جنسي وليس تعريفها المضلل مثلية جنسية”.