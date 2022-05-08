استئناف الدراسة بعد انقضاء عطلة منتصف العام

استأنفت المؤسسات التابعة لوزارة التعليم اليوم الأحد الدراسة بعد انقضاء عطلة منتصف العام.

وأعرب وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، عن تمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب في 4700 مؤسسة تعليمية في كل أنحاء البلاد بحسب منصة “حكومتنا”.

وبين المقريف أن استئناف الدراسة يأتي تنفيذًا لمواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية المُعدة مسبقا، مؤكدّا اهتمام الوزارة بتقديم كل الإمكانيات لتوفير بيئة وظروف دراسية ملائمة.

وأكد المقريف توافق الأطراف السياسية على إجراء عملية انتخابية في الأجل القصير، ومدى انعكاسه على جاهزية المفوضية، وقدرتها على الاستجابة لتلك التوافقات خلال الفترة القادمة.