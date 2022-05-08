حريق في معرض للأثاث بطبرق يؤدي لوفاة شخص

أكدت هيئة السلامة الوطنية، السبت، وفاة شخص نتيجة حريق لم تُعرف أسبابه اندلع في معرض للأثاث والفرش مجاور لفندق المسيرة وسط مدينة طبرق، حيث أظهرت مقاطع مصورة متداولة سيطرة رجال الدفاع المدني على الحريق بالتعاون مع المواطنين الذين هرعوا للمكان.

وناشدت الهيئة في منشور، المواطنين بالابتعاد عن أماكن اندلاع الحرائق والسماح لفرقها بأداء مهامها، محذرة من الخسائر المادية والبشرية التي تنتج عن تعطيل عمل رجال الإطفاء والإنقاذ ودخول سيارات الإسعاف.

وتعاني هيئة السلامة الوطنية من ضعف التجهيزات وبطء الاستجابة مع تكرر حوادث اندلاع الحرائق، خاصة في المناطق والفضاءات الغابية بالتزامن مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

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