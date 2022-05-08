رويترز: متطوعون يصلحون بالمجان مئات الآلاف من المصاحف في ليبيا

تحدث تقرير ميداني لوكالة أنباء “رويترز” عن ورشة في العاصمة طرابلس تضم متطوعين لإصلاح النسخ التالفة من المصاحف وتدريب الراغبين في ذلك.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن البهلول العلواني أحد المؤسسين للورشة قوله: تم إنشاء ورشة (ميزانان) لترميم القرآن الكريم خلال العامين 2006 و2007، وفيما يتعلق بدورات الترميم قمنا بإجراء أكثر من 158 أو 160 دورة لتدريب الراغبين بتعلم الحرفة.

وتابع العلواني بالقول: أما بالنسبة للترميم نفسه، فقد قمنا بإصلاح 500 إلى 600 ألف مصحف منذ إنشاء الورشة وحتى الآن، ونقوم بترميم جميع أنواع المصاحف التي يحضرها الناس إلينا في غضون يومين أو 3 أيام وحسب الضرر الذي لحق بها؛ إذ يعمل 10 إلى 15 متطوعا على ذلك مجانا وبشكل يومي.

وبحسب التقرير جذبت الورشة المواطنين من كل حدب وصوب ومنهم حمد الغريري من مدين ترهونة الذي قال: جئت لإصلاح مصحف قديم بعد أن أخبرني صديقي عن الورشة وجئت معه وشاهدت العمل الممتاز الذي يقومون به، فبعض المصاحف قديمة جدًا وإذا عملوا عليها تصبح جيدة كالجديدة.