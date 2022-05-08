أكثر من 1.7 مليون طالب يستأنفون الدراسة بعد انتهاء العطلة النصفية

استأنفت المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم الأحد، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، في كامل التراب الليبي حيث توجه أكثر من 1.7 مليون طالب لمقاعد الدراسة، بعد انتهاء عطلة منتصف السنة الدراسية.

وأكدت الوزارة في منشور، صرف ميزانيات تشغيلية لمُراقبات التربية والتعليم في البلديات، من أجل إجراء صيانات عاجلة، وتوفير بعض المُستلزمات من قرطاسية ونحوها، مشيرة إلى السعي لإنشاء نحو 1500 مدرسة في مُختلف مناطق ليبيا يتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات، بمعدل 500 مدرسة سنوياً، اِبتداءً من العام الجاري.

ويبلغ عدد الطلاب الذين اِلتحقوا بمدارسهم وفق بيانات الوزارة أكثر من 1.7 مليون طالب، يدرسون في نحو 4700 مدرسة موزعة على تراب البلاد.

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