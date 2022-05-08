ستيفاني تزور بلدها لبحث الوضع الليبي مع الإدارة الأمريكية

أكدت مصادر أن مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، سوف تزور بلدها أمريكا، للتباحث مع الإدارة الأمريكية بشأن مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقالت المصادر “تستعد ستيفاني لزيارة الولايات المتحدة لبحث الوضع الليبي مع الإدارة الأمريكية”.

ويوم الخميس الماضي، أكد عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، التقى بالعاصمة طرابلس المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز.

وأضاف بليحق في بيان “تناول اللقاء آخر المستجدات السياسية وسُبل المحافظة على الإستقرار في ليبيا وإيجاد تسوية سياسية تفضي إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال والدور الهام لمجلس النواب لتحقيق ذلك”.