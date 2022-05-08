حفتر: قبلنا التحدي من أجل تطهير أرضنا من الإرهابيين

قال قائد الجيش خليفة حفتر أن الشر لا يمكن أن ينتصر على الخير وأننا قبلنا التحدي من أجل نصرة الحق وتطهير أرضنا من دنس الإرهابيين.

جاء ذلك في برقية تعزية بعث بها حفتر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ضحايا العملية الارهابية التي استهدفت نقطة دفع مياه شرق قناة السويس بحسب مدير أدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب في تدوينة له بموقع “فيسبوك”.

وتحدث حفتر على “وحشية الإرهابيين وعداءهم للإنسانية والحياة وكذب مايدّعونه وأن الشر لا يمكن أن ينتصر على الخير” وأضاف “أننا قبلنا التحدي من أجل نصرة الحق وتطهير أرضنا من دنسهم بنضالنا المشترك الذي بدأناه من أجل أن نحقق الأمن والسلام فلا خيار لنا أمام هؤلاء سوى المواجهة وموعدنا النصر”.

وكان الجيش المصري أعلن في بيان السبت، أن 11 جنديا مصريا قتلوا إثر تصديهم لهجوم شنّته “عناصر تكفيرية” شرق قناة السويس وبين أن “مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة ما أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد”.