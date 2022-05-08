كويدير: نتجهز لعقد جلسة النواب غداً وهذه أهم البنود | أخبار ليبيا 24

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قال عضو مجلس النواب مفتاح كويدير في تصريحات صحافية اليوم الأحد أن مجلس النواب يتجهز لعقد جلسة رسمية غدا الاثنين في طبرق لمناقشة عدة بنود.

واوضح كويدير أن أبرز هذه البنود هي مخرجات اجتماعات القاهرة وتكليف اللجنة لحضور الجولة الثانية المزمع عقدها منتصف الشهر.

وكشف عن أنه سيكون ضمن بنود الجلسة غدا، الميزانية المقترحة، ودعم السلع الغذائية رفعا لمعاناة المواطن، بالإضافة لموضوع توحيد جدول المرتبات.

وفي سياق ليس ببعيد أعلن عضو مجلس النواب عبد الغني الفطيسي عن مدينة زليتن استقالته من المجلس. والعودة لسابق عمله بسبب عدم احترام النصوص الدستورية، واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.

واتهم الفطيسي في منشور السبت، رئاسة مجلس النواب بالاستفراد بإصدار القوانين والقرارات ومصادرة إرادة النواب الممثلين للشعب. تزامناً مع استمرار إقفال الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. مؤكداً أن استقالته تأتي احتراماً لرغبة 2.8 مليون ناخب ينتظرون انتخاب سلطة تشريعية جديدة.

وأضاف أن هناك قصوراً في أداء المجلس أثر بشكل ملحوظ على قدرته القيام بدوره الذي انتخب من أجله. باعتباره السلطة التشريعية في البلاد، لافتاً إلى أن قرار التحاقه بمجلس النواب، عندما انعقد في طرابلس. كان ردَّ فعل ضد الحرب الظالمة التي شُنت على العاصمة في شهر أبريل 2019 وفق وصفه.

وأشار الفطيسي إلى قناعته بعد التشاور مع ناخبيه من أن استمراره في مجلس النواب لا يساهم بأي شكل في تأدية المهمة التي انتخبت من أجلها. رغم التئام المجلس بعد مدة طويلة من الانقسام والنية الصادقة في طي صفحة الماضي، وبداية مرحلة جديدة من الوحدة. على مستوى المجلس ومؤسسات الدولة المختلفة، المدنية والعسكرية.