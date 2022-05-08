وزارة الداخلية: ضبط شخصين متهمين بسرقة 84 ألف دينار في الرجبان

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط شخصين إثنين متهمين بسرقة أربعة وثمانون ألف دينار من أحد المنازل في مدينة الرجبان.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه بعد ورود عدد من البلاغات عن وجود عمليات سرقة والسطو المسلح، وبعد جمع المعلومات اللازمة تمكن أعضاء مركز شرطة الرجبان بمديرية أمن جادو من ضبط شخصين قاما بسرقة مبلغ أربعة وثمانون ألف دينار من أحد المنازل بالمنطقة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.