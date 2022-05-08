تأكيد أممي على تعزيز ودعم مفوضية الانتخابات

اتفق مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا، على تعزيز جاهزية المفوضية لتنفيذ عملية انتخابية ترتقي إلى مستويات عالية من المبادئ والممارسات الدولية وتبادل المعلومات الفنية ذات العلاقة بتنفيذ العمليات الانتخابية المستقبلية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الأحد مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، بحضور عضو مجلس المفوضية السيد عبد الحكيم الشعاب، وذلك بمقر المفوضية بطرابلس استعرض الوضع الراهن المتعلق بتوافق الأطراف السياسية على إجراء عملية انتخابية في الأجل القصير، ومدى انعكاسه على جاهزية المفوضية، وقدرتها على الاستجابة لتلك التوافقات خلال الفترة القادمة.

يُذكر أن البعثة الأممية ترعى مشاورات بشأن التوافق على القاعدة الدستورية وتعديل القوانين الانتخابية بين ممثلي مجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة، والتي ستستأنف جولتها الثانية في 15 مايو الجاري.

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