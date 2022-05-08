اتحاد عمال النفط بيمناء الزويتينة: ما زال الخطر قائمًا بعد شحن الناقلتين بمليون و600 ألف برميل من الخام

قال رئيس اتحاد عمال النفط بميناء الزويتينة مرعي بريدان إنه تم شحن ناقلتين للنفط، واحدة بمليون برميل من خام آجيب الشمعي، والثانية بـ 600 ألف برميل من خام الزويتينة.

بريدان أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه بعد شحن الناقلتين جرى إيقاف الشحن مجددًا، مع استمرار إغلاق الخط الواصل بين الحقول والميناء.

وأكد على أنه ما زال الخطر قائمًا بعد شحن الناقلتين بمليون و600 ألف برميل من الخام.

ولفت إلى أن الناقلتين تم شحنهما لإنقاص كمية الزيت الكبيرة الموجودة في الخزانات تجنبًا لحدوث مشكلة بيئية أو تهدُّم الخزانات.