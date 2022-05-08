السايح وويليامز يستعرضان الدعم المقدم من البعثة الأممية الرامي إلى تعزيز جاهزيتها لتنفيذ الانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، بحضور عضو مجلس المفوضية، عبد الحكيم الشعاب، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز.

وناقش الجانبان الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه البعثة الأممية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا للمفوضية الرامي إلى تعزيز جاهزيتها نحو تنفيذ عملية انتخابية ترتقي إلى مستويات عالية من المبادئ والممارسات الدولية.

كما بحث اللقاء الوضع الراهن المتعلق بتوافق الأطراف السياسية على إجراء عملية انتخابية في الأجل القصير ومدى انعكاسه على جاهزية المفوضية وقدرتها على الاستجابة لتلك التوافقات خلال الفترة القادمة.

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