العرفي: الميزانية المقترحة ضمن بنود جدول الأعمال | أخبار ليبيا 24

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قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن الجلسة الرسمية غداً الإثنين في مدينة طبرق ستتم مناقشة عدة ملفات.

وأوضح العرفي لاخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن بنود جدول الأعمال ستتضمن مناقشة. الميزانية المقترحة والتي من المتوقع اعتمادها، بالإضافة إلى جدول موحد للمرتبات. وقانون الأمن الداخلي وقانون المحافظ الاستثمارية.

وأضاف العرفي، أن ستتم مناقشة مخرجات اجتماعات القاهرة وتكليف اللجنة لحضور. الجولة الثانية المزمع عقدها منتصف الشهر.

في حين قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة في تصريحات صحافية إنه لم يصلنا. جدول أعمال جلسة الغد بعد، ودعينا فقط إلى عقد جلسة.

واوضحت انه ن المرجح مناقشة بنود الميزانية، ولكن لن يُصوّت عليها في الجلسة وأن الجلسة. ستعقد غدا، وطائرة النواب القادمين من الغرب ستُقلع الساعة 5:00 مساء اليوم.

في حين أكدت أن النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري سيكون رئيسا لجلسة الغد

وتابعت

وبينت أن الإعلان الثاني عشر ينص على أنه إن لم يتمكن الجلس الوصول إلى تسوية النقاط الخلافية. في مسودة الدستور فسنتجه مع مجلس الأعلى للدولة لتشكيل لجنة أخرى. لإيجاد قاعدة دستورية، وهذا المسار الذي نسير عليه حاليا.

وتوقعت أن تقوم لجنة مراجعة النقاط الخلافية في مشروع الدستور، والتي كانت في القاهرة. بعرض أعمالها غدا في المجلس، وسيتم عرض بعض النقاط التي عليها خلاف لمناقشتها

وأشارت إلى برز النقاط الخلافية، والتي تتعلق بالحكم المحلي، وشكل الدولة، ونظام. الحكم بالدرجة الأولى