أبو راص: علينا التفكير ببدائل اقتصادية للنفط والغاز لتحقيق التنمية المستدامة

طالبت رئيسة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب، ربيعة أبو راص، بإيجاد موارد اقتصادية بديلة للنفط والغاز، لما يمر به هذا القطاع من أزمات متلاحقة وتذبذب للإنتاج.

وقالت أبو راص: إن البدائل موجودة وأبرزها الموارد البحرية التي تفتح فرصا واعدة في مجال السياحة والصيد وصناعة الغذاء والنقل البحري.

وشددت النائبة على ضرورة الاستثمار في الاقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى تقليل المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة دون تدهور بيئي .

وأضافت أبوراص أنه يمكن الاستفادة من التجارب الناجحة في الدول الأخرى ويمكن أن يكون للمؤسسات المحلية والدولية دور كبير في نقل الخبرات المطلوبة، داعية إلى تشكيل سريع لمنتدى وطني لبحث تنمية وتطوير الاقتصاد وفق أهداف التنمية المستدامة يضع في الاعتبار التوجه للاقتصاد الأزرق والأخضر.

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