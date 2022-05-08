مدير مركز مصراتة الطبي يستقيل من منصبه

العنوان-مصراتة

أعلن إيهاب البيرة، مدير مركز مصراتة الطبي، استقالته من منصبه، وذلك احتجاجاً على الطريقة التي يُدار بها القطاع من قبل المسؤولين الأعلى في الدولة.

وقال البيرة في بيان له عبر فيسبوك: “هكذا كنا ومازلنا؛ نمضي لنصنع الفارق ونحدث التغيير، في بلد ممزق مترامي الأطراف، سعينا بكل ما أوتينا لجمع شتاته ولملمة أوراقه، وفي ظل مدينة رائعة ضحت بأغلى ما تملك لتتيسر لها سبل العيش الكريم؛ لكنها وللأسف حرمت من أكبر مؤسسة طبية طيلة 13 عاماً”.

وأضاف: “كانت التحديات والعقبات حافزاً لنا، ودافعاً لاستكمال ما بدأه زملائنا في هذه المؤسسة العريقة، نجحنا من خلال العمل الجماعي المنظم، وتحديد المسؤوليات بدقة، من تحقيق الكثير من أهدافنا التي رسمناها، وكان الزمن في ذلك أكبر التحديات التي واجهتنا”.

وتابع البيرة قائلا: “على الرغم من التطوير الذي حدث في كل الأقسام، والذي كان واضحاً للعيان، إضافة إلى كل النجاحات التي حققناها خلال هذه الفترة، والتي ستظل تاريخاً شاهداً نفتخر به، إلا أن خيبة الأمل كانت كبيرة؛ فالكيفية التي تدار بها الأزمات من المسؤولين الأعلى في الدولة، خاصة في أحد أهم القطاعات، ألقت بظلالها على كل ما حققناه، وكل ما سعينا لتحقيقه؛ باعتبارنا جزء من منظومة يفترض أن تكون متكاملة”.

وأشار مدير مركز مصراتة الطبي في بيان استقالته؛ إلى أن “القطاع الصحي اليوم –وللأسف- يحتاج إلى ثورة تغيير وتطوير تشمل كل المستويات؛ لتتكامل وتصنع مع بعضها منظومة صحية قوية لبلد عانى كثيراً، وشعب صبر طويلاً”.

واختتم البيرة بيانه قائلا: “أتشرف اليوم وأنا أقف على أعتاب مرحلة جديدة وفصل آخر من مسيرتي لرسم خطوط المرحلة المقبلة والتفرغ لاستكمال دراستي، أن أشكر كل الزملاء الذين تشرفت بالعمل معهم، وكانوا نعم العون، شكراً لكل من ساعدنا ودعمنا في استكمال وتطوير هذا الصرح العريق، مع أصدق الأماني للإدارة الجديدة”.