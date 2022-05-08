تذبذب توزيع السيولة النقدية في المصارف التجارية

أفاد مراسلو 218 في عدد من المدن، بتوافر السيولة النقدية في بعض المصارف التجارية، وشحها في مصارف أخرى مع انتهاء إجازة العيد.

وبحسب مراسل 218 في مدينة رأس لانوف، حدد المصرف التجاري الوطني سقف السحب عند 2000 دينار، بالإضافة لإعلانه عن قرب البدء بقروض المرابحة الإسلامية، كما حددت وكالة شمال أفريقيا العوينات بمدينة غات سقف السحب ذاته، وحدد مصرف شمال أفريقيا سقف السحب عند 2000 دينار، كما رفع مصرف الجمهورية فرع كاباو سقف السحب عند 3000 آلاف دينار.

واقتصر السحب في مدينة الجفرة على ماكينات الصرافة الآلية، وذلك بسقف سحب قدره 400 دينار يوميًا، و1200 دينار أسبوعيًا و2000 دينار شهريًا.

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