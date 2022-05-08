النعمي: كثيرٌ من النخب الليبية يندفع تجاه العمالة والخيانة

قال عبد الحميد النعمي، وزير خارجية ما تعرف بـ”حكومة الإنقاذ” المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، إن هناك هذه الأيام الكثير من المحسوبين من النخب الليبية ممن يندفعون تجاه العمالة والخيانة، ويتسابقون على بيع ما تبقى لهم من رصيد نضالي وما علقته عليهم أمتهم من آمال.

أضاف النعمي على فيسبوك متسائلاً: “هل لهذا السباق المحموم نحو التفاهة والنذالة والنفاق علاقة بالجينات أم أنه نتيجة شغل منظم قامت به دوائر عالمية لتدجين هذا الشعب. أم انه يأس من رحمة الله. أو أنه مرض في نفوسنا وفق ما تشير الاية الكريمة :.. “فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ”.