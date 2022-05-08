قناة ليبيا تنفرد بنشر تفاصيل موازنة وزارات حكومة باشاغا

حصلت قناة ليبيا روح الوطن على وثائق خاصة تظهر المخصصات المالية المطلوبة في موازنة الحكومة للعام الحالي 2022 والتي من المتوقع مناقشتها في أروقة مجلس النواب غداً.

وفي تفاصيل موازنة الوزارات فقد جاءت كالتالي:

وزارة الشباب : 3.5 مليون للباب الأول و 37 مليون للباب الثاني.

وزارة البيئة: 16 مليون للباب الأول و 8 مليون للباب الثاني

وزارة الخدمة المدنية : 6.2 مليون للباب الأول و8 مليون للباب الثاني

وزارة الرياضة: 58 مليون للباب الأول و156 مليون للباب الثاني

وزارة الأشغال العامة: 243.5 مليون للباب الأول و14.5 مليون للباب الثاني

وزارة السياحة: 123.3 مليون للباب الاول و 8.8 مليون للباب الثاني

وزارة الاقتصاد: 264.4 مليون للباب الأول و27.50 مليون للباب الثاني

وزارة الزراعة والثروة الحيوانية: 420.5 مليون للباب الأول و67.8 مليون للباب الثاني

وزارة التعليم التقني والفنّي: مليار و288 مليون في الباب الأول و 56 مليون في الباب الثاني

وزارة التعليم العالي: 1.707 مليار للباب الأول و265.15 مليون للباب الثاني

وزارة الشؤون الاجتماعية: 285.7 مليون للباب الأول و55 مليون للباب الثاني

وزارة المواصلات: 234.6 مليون للباب الأول و45.8 مليون للباب الثاني

وزارة التربية والتعليم: 15.67 مليار للباب الأول و 154.7 مليون للباب الثاني

وزارة الحكم المحلي: 434 مليون للباب الأول و148 مليون للباب الثاني

وزارة الصحة:3.65 مليار للباب الاول و1.44 مليار للباب الثاني

وزارة العدل: 958.8 مليون للباب الأول و 329 مليون للباب الثاني

وزارة الداخلية: 4.62 مليار للباب الأول و 318.5 مليار للباب الثاني

وزارة التخطيط والمالية: 1.215 مليار للباب الأول و807.2 مليون للباب الثاني

وزارة الثقافة والفنون: 265.25 مليون دينار

وزارة الثروة البحرية: 99.3 مليون دينار

وزارة الموارد المائية: 18.50 مليون دينار

وزارة الاتصالات والمعلوماتية: 39.5 مليون دينار

وزارة الاستثمار: 6 مليون دينار

وزارة الإعلام: 209 مليون دينار

وزارة الصناعة والمعادن: 35.050 مليون

وزارة الطيران المدني: 117 مليون دينار

وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة: 23 مليون دينار

وزارة العمل والتأهيل: 784 مليون دينار

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