ضبط 3 متهمين ضمن تشكيل عصابي نفذ عملية سطو مسلح بصبراتة | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

تكمنت عناصر الأمن بمديرية أمن صبراتة من ضبط 3 متهمين بعملية سطو مسلح بمنطقة النهضة، وقعت مساء السبت، بالاشتراك مع متهمين آخرين هاربين.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم الأحد، إن رجال الأمن بمنطقة النهضة تمكنوا بالتعاون مع رجال قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية.. من ضبط وإحضار المتهمين الثلاثة وأودعت أحدهم بالمستشفى تحت حراسة مشددة.. بينما المتهمان الآخران المضبوطان، أودعا بالحجز.

ولفتت المديرية إلى ضبط السيارة الخاصة المستعملة أثناء السطو بعد أن جرى إعطابها فيما يُجرى عملية البحث عن المتهمين الآخرين.