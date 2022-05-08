الخوجة: «شكل ونظام الحكم» أبرز المواد الخلافية مع مجلس الدولة

قال عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، إنهم لم يتلقوا جدول أعمال جلسة الغد بعد، ودعينا فقط إلى عقد جلسة، و من المرجح مناقشة بنود الميزانية، ولكن لن يُصوّت عليها في الجلسة، والجلسة ستعقد غدا، وطائرة النواب القادمين من الغرب ستُقلع الساعة 5:00 مساء اليوم.

أضافت في تصريحات صحفية، أن النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري سيكون رئيسا لجلسة الغد، و ينص الإعلان الثاني عشر على أنه إن لم نستطع الوصول إلى تسوية النقاط الخلافية في مسودة الدستور فسنتجه مع مجلس الدولة لتشكيل لجنة أخرى لإيجاد قاعدة دستورية، وهذا المسار الذي نسير عليه حاليا.

وتابعت: “أتوقع أن تقوم لجنة مراجعة النقاط الخلافية في مشروع الدستور، والتي كانت في القاهرة، بعرض أعمالها غدا في المجلس، وستعرض بعض النقاط التي عليها خلاف لمناقشتها، و أبرز النقاط الخلافية، تتعلق بالحكم المحلي، وشكل الدولة، ونظام الحكم بالدرجة الأولى”.