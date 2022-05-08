الخوجة ترجح مناقشة بنود الميزانية دون التصويت عليها في جلسة يوم غد الإثنين

ليبيا – قالت عضو لجنة إعداد القاعدة الدستورية بمجلس النواب أسماء الخوجة إنها لم يصلها جدول أعمال جلسة يوم غد الإثنين، مؤكدة تلقيها دعوة لحضور الجلسة فقط.

الخوجة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأحد رجحت مناقشة بنود الميزانية دون التصويت عليها في الجلسة.

وأضافت الخوجة: “الجلسة ستعقد غدًا، وطائرة النواب القادمين من الغرب ستُقلع الساعة 5:00 مساء اليوم، والنائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري سيكون رئيسًا للجلسة”.

ونوهت إلى أن الإعلان الثاني عشر ينص على أنه في حل عدم استطعت البرلمان الوصول إلى تسوية النقاط الخلافية في مسودة الدستور فسنتجه مع مجلس الدولة لتشكيل لجنة أخرى لإيجاد قاعدة دستورية، وهذا المسار الذي نسير عليه حاليًا، على حد قولها.

كما توقعت أن تقوم لجنة مراجعة النقاط الخلافية في مشروع الدستور، والتي كانت في القاهرة، بعرض أعمالها غدًا في المجلس، وستعرض بعض النقاط التي عليها خلاف لمناقشتها.

الخوجة أوضحت أن أبرز النقاط الخلافية، تتعلق بالحكم المحلي، وشكل الدولة، ونظام الحكم بالدرجة الأولى.

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