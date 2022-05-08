باشاغا ووزراء حكومته يتفقدون المنطقة المدمرة بحي الجيزة البحرية في سرت

سرت 08 مايو 2022 (وال)- تفقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا مساء أمس السبت، منطقة حي الجيزة السكنية المدمرة بمحلة سرت المركز، جراء الحرب التي انتصرت فيها قوات عملية البنيان المرصوص على تنظيم الدولة الإرهابي ” داعش” عام 2016م.

وأطلع باشاغا خلال هذه الجولة التي رافقه فيها نائبه سالم الزدامة ووزراء حكومته، وعميد بلدية سرت؛ على حجم الدمار الكبير الدى لحق بممتلكات المواطنين بالحي السكني المدمر بالكامل “قرابة 720 وحدة سكنية وكذلك المساكن المدمرة بحي المنارة بسرت”. (وال)

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