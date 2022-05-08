حفتر لـ”السيسي”: قبلنا تحدي الإرهابيين ولا خيار لنا سوى مواجهتهم

بعث القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة بلقاسم حفتر برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ضحايا العملية الإرهابية التي استهدفت نقطة دفع مياه شرق قناة السويس.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب عبر “فيسبوك” إن حفتر أكد في البرقية على وحشية الإرهابيين وعدائهم للإنسانية والحياة وكذب ما يدّعونه، مشددا على أن الشر لا يمكن أن ينتصر على الخير.

وأضاف حفتر: “قبلنا التحدي من أجل نصرة الحق وتطهير أرضنا من دنسهم بنضالنا المشترك الذي بدأناه من أجل أن نحقق الأمن والسلام، فلا خيار لنا أمام هؤلاء سوى المواجهة وموعدنا النصر”.

وتابع: “نعزيكم وشعب مصر ونترحم على الشهداء وندعو الله أن يحفظ ويحمي جنودنا المرابطين من أجل دحر الإرهاب وداعميه”.

يذكر أن الجيش المصري أحبط عملية إرهابية شرق قناة السويس أمس السبت ما أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة 10 جنود و5 أفراد.