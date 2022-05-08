باشاغا يلتقي أعيان وأهالي وادي زمزم

العنوان-سرت

بحث رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، مع وفد يضم أعيان وأهالي وادي زمزم، أهم احتياجات المنطقة، وسبل حلحلة المشاكل التي يواجهها السكان.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للحكومة الليبية اليوم الأحد، استمع باشاغا خلال الاجتماع إلى المشاكل التي يواجهها سكان وادي زمزم، وأكد أن وفدًا من الحكومة سيزور المنطقة للتواصل المباشر مع أكبر عدد من المواطنين.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع حضره نائبا مجلس الوزراء، سالم الزادمة وخالد الأسطى ووزير الخارجية والتعاون الدولي، حافظ قدور ووزير الصحة، عثمان عبدالجليل ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية، محمد أبوزقية.

وفي وقت سابق أمس، زار باشاغا، منطقة حي الجيزة البحرية السكنية المدمرة بمحلة سرت المركز جراء الحرب على تنظيم “داعش” العام 2016.

واطلع باشاغا ونائبه سالم الزادمة وعدد من أعضاء الحكومة، خلال الجولة، على حجم الدمار الكبير الذي لحق بممتلكات المواطنين. وعاين باشاغا حيًا سكنيًا كاملًا به نحو 720 وحدة سكنية مديرة، وكذلك المساكن المدمرة بحي المنارة بسرت.