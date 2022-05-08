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الدبيبة يشكل لجنة للتحقيق في مسألة تلوث البنزين

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شكَّل رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة لجنة تحقيق في واقعة تلوث مادة البنزين وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية في بعض محطات الوقود.

وتشكلت اللجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات وعضوية مديري إدارة الشؤون القانونية بوزارة النفط والغاز، وإدارة التزويدات بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومندوب عن إدارة المتابعة بحكومة الوحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة النفط والغاز قد أصدرت بياناً بالخصوص طالبت من خلاله كافة الأطراف بضرورة التحلي بالدقة وانتظار التحقيقات من النائب العام لتنفيذ التشريعات النافذة، كما أكدت شركة البريقة لتسويق النفط -من جهتها- وضع بياناتها ونتائج اختبارات منتجاتها الفورية والاعتيادية أمام الجهات المعنية والمختصة، لتحديد أي مسؤوليات أو تقصير إن وجد وأثبتت التحقيقات ذلك.

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قناة 218 الليبية

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