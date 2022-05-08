باشاغا يبحث مع أعيان وأهالي وادي زمزم احتياجات المنطقة

طرابلس 09 مايو 2022 (وال)- بحث رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا اليوم الأحد، مع وفد من أعيان وأهالي وادي زمزم احتياجات المنطقة.

واستمع باشاغا خلال الاجتماع؛ إلى المشاكل التي والصعوبات التي يواجهها سكان وأهالي وادي زمزم، مؤكدا لهم بأن وفدا من حكومته سيقوم بزيارة للمنطقة للتواصل المباشر مع أكبر عدد من المواطنين وفقا لما نشره المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وحضر الاجتماع كلا من نواب مجلس الوزراء سالم الزادمة وخالد الأسطى، ووزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور، ووزير الصحة عثمان عبد الجليل، ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد أبوزقية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال