مديرية أمن الكفرة تستعد لإطلاق حملة تفتيش على المركبات الآلية | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعلن قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن الكفرة أنه سيشرع بحملة تفتيش على الإجراءات الخاصة بالمركبات داخل محطات الوقود بالمدينة جنوب شرق ليبيا.

وقال الناطق باسم مديرية أمن الكفرة محمد خليل لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن الحملة ستنطلق صباح الغد.. بنشر دوريات بمحطات الوقود بالمدينة وضواحيها، لافتاً أنه التفتيش سيكون على كتيب المركبة وكرت التزود بالوقود واللوحات المعدنية وتعتيم الزجاج.

وأوضح خليل، بأنه سيتم منعأ مركبة من الدخول لمحطات الوقود للتزود ما لم تتوفر الشروط سالفة الذكر.. بالإضافة إلى منع أي مركبة يقودها صغار السن من التزود بالوقود.. مطالباً سائقي المركبات الآلية التقييد بهذه الشروط وعدم مخالفتها والتعاون مع رجال الأمن.